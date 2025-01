PMDF apreende pistola .765 e munições em Ceilândia

A Polícia Militar do DF apreendeu armas e munições, na noite de ontem (28/1), em Ceilândia - (crédito: Reprodução/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu uma arma de fogo e munições na noite desta terça-feira (28/1) em Ceilândia. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) durante patrulhamento na região.



De acordo com a corporação, os policiais identificaram uma situação suspeita e abordaram um homem. Com ele encontraram uma pistola calibre .765 e 10 munições calibre .32. O material foi encaminhado à delegacia para as devidas providências.

A PMDF reforça que atua de forma contínua no combate à criminalidade e na garantia da segurança da população.