Operação busca mandante de execução de adolescente e faccionados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeia, nesta quarta-feira (29/1), a operação Redenção. Nas primeiras horas desta manhã, investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) cumprem três mandados de prisão temporária contra integrantes da facção do Comboio do Cão (CDC) acusados de executar o adolescente Samuel Soares Marques, 14 anos, assassinado com golpes de facão.

O adolescente foi morto dia 7 de janeiro e o corpo estava no Recanto do Jacaré, em Samambaia. Segundo as investigações, Samuel vendia drogas para a facção em uma distribuidora de bebidas gerida por um dos líderes do grupo na região e teria desviado dinheiro, criando uma espécie de “caixa 2”. O prejuízo financeiro causado pelo adolescente teria motivado a execução.

Os alvos da operação Redenção são o líder do tráfico, apontado como o responsável por ordenar a execução de Samuel, e dois homens que participaram do assassinato. Em 11 de janeiro, a polícia deteve outros dois envolvidos, que confessaram o homicídio.

Morte brutal

Na delegacia, um dos presos detidos em 11 de janeiro contou uma versão controversa das provas colhidas nas diligências. Segundo o autor, o grupo buscou Samuel para tomar banho na cachoeira do Jacaré, mas que não tinha a intenção de matá-lo. No local, contudo, houve uma discussão, que resultou na morte do adolescente.

Ocorpo do menor foi encontrado em meio a uma área de mata, na Quadra 623 de Samambaia. Samuel estava degolado e com uma das mãos decepadas. De acordo com a polícia, o adolesente sofreu 32 golpes de facão.

A ordem para o assassinato teria sido emitida pelo traficante da área. A execução do menor seria uma forma de punição e demonstração de poder, informou a polícia. Os mandados foram cumpridos nas regiões administrativas de Recanto das Emas e Samambaia.