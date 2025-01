Falso pastor evangélico é condenado por estelionato amoroso

Um falso pastor evangélico, preso por estelionato amoroso, é condenado pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) a 1 ano e 4 meses em regime semiaberto, além de 13 dias de apagamento de multa.

João Evangelista foi preso pela Polícia Civil (PCDF) na operação Falso Profeta, em junho do ano passado. Segundo a investigação, o falso pastor evangélico se aproximava de várias mulheres com o intuito de enganá-las e aplicar golpes financeiros. Foi constatado que João acumulou cerca de R$150 mil provenientes desses golpes.

A condenação de João foi proferida após denúncia do Ministério Público, que o acusou de firmar relacionamentos amorosos com essas mulheres para conseguir financiamento de bens materiais, como veículos.

Segundo o MP, João apresentava boletos fraudulentos para enganar e conseguir a assinatura das mulheres para outorgar as procurações que o concedia poderes sobre os veículos financiados. Após a assinatura dos boletos e dos contratos, João revendia os carros e não cumpria com o acordo firmado de pagar as parcelas, prejudicando financeiramente as vítimas.

Entretanto, a defesa de João julga improcedente as acusações, alegando falta de provas e que a situação se trata de um desacordo comercial entre as partes, e que a vítima estava ciente do risco. Apesar da negativa da defesa, a Justiça manteve a condenação por estelionato, já que ele usou de métodos fraudulentos para obter vantagens indevidas.

* Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes.