Colisão entre três veículos deixa uma pessoa ferida no Recanto das Emas

Acidente: carro bate e em seguida capota no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão envolvendo dois carros e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na DF 001 na manhã desta quarta-feira (29/1). O sinistro aconteceu próximo o viaduto de acesso ao Recanto das Emas e um dos veículos chegou a capotar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência. A condutora do veículo que capotou, um Fiat Mobi branco, tem 30 anos e foi identificada pelos bombeiros como E.B.M. A mulher apresentava fortes dores no pescoço e costas. Os socorristas realizaram o protocolo de trauma e o transporte da vítima, consciente e orientada, para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Os outros envolvidos foram avaliados e não necessitaram ser encaminhados ao hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre a dinâmica. Após o socorro aos envolvidos, o local ficou aos cuidados do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).