Taguatinga recebe o maior festival gospel gratuito da América Latina

Nos dias 24, 25 e 26 de abril, o Taguaparque será palco do Festival Adorai, o maior evento de música gospel gratuito da América Latina, que acontece em outros estados e chega, pela primeira vez, à capital. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve presente na cerimônia de lançamento da festividade e enalteceu a importância da celebração.

“Estou muito feliz com a realização desse evento. Vamos buscar recursos para que esse evento entre no calendário de Brasília e do Brasil. A nossa cidade, diferentemente de outras cidades do país, recebe uma carga muito grande, porque aqui se tomam as grandes decisões que vão impactar na vida de todos. Então nós temos que orar pelo nosso país”, disse Ibaneis.

A senadora federal, Damares Alves também participou do lançamento do evento e enfatizou que o festival chegou na hora certa. “Será o primeiro ano que vai estar em vigor a nova lei federal que considera a música evangélica como manifestação cultural. Diante disso, para o próximo festival, é obrigação do Ministério da Cultura apoiar e investir”, pontuou.

A organização do festival espera receber mais de 300 mil pessoas, vindas de várias regiões de Brasília e do país. A expectativa é que o evento também impulsione a economia local, com a criação de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos nas áreas de segurança, limpeza, alimentação, produção e logística.

Para o administrador de Taguatinga, Bispo Renato Andrade, o evento tem um papel fundamental na valorização cultural e religiosa da região. “Normalmente, os grandes eventos acontecem no centro de Brasília. Agora, estamos trazendo para as regiões administrativas fortalecendo nossa rede hoteleira, restaurantes e comércio local também”, destacou ao Correio.

O bispo ainda ressaltou a importância da realização do festival, que visa trazer esperança e fé aos brasilienses. “É um evento histórico para nós. O intuito é orar pelo Brasil e pelo Distrito Federal, além de fazer com que todos estejamos mais em paz e não em guerra, como nós temos visto ultimamente. Independente da religião e da ideologia política, que possamos dar as mãos para a mudança”, desejou.

Atrações

O evento contará com mais de 30 grandes atrações do cenário gospel entre elas Aline Barros, Fernandinho, Gabriela Rocha, Preto no Branco, Banda Morada, Maria Marçal, Juliany Souza, Isadora Pompeu, André e Felipe e Rodolfo Abrantes. Além das atrações musicais, o evento trará mensagens de fé com pregadores renomados, como Cláudio Duarte, Camila Barros e Deive Leonardo.

De acordo com Alex Silva, um dos organizadores do evento, a capital foi escolhida estrategicamente para receber a festividade. “Fizemos um estudo e vimos que Brasília tem mais de 30% da população evangélica. Não há lugar melhor, no coração do Brasil, para sediar essa festa”, explicou.

Ações Sociais

O Festival Adorai também tem o intuito de realizar um grande projeto de impacto social. Serão oferecidos gratuitamente exames médicos, emissão de documentos, casamentos comunitários, oficinas educacionais e culturais para jovens, apoio à reabilitação e combate ao alcoolismo, consultas com psicólogos e nutricionistas, atendimento jurídico pela Defensoria Pública, negociação de dívidas e orientações sobre direitos das mulheres e PCDs.

Além do âmbito social, o festival adotará práticas sustentáveis, como uso de energia solar, reciclagem, copos reutilizáveis e plantio de árvores para compensação de carbono. “Além do impacto da fé, queremos transformar vidas com inclusão, apoio social e sustentabilidade”, destacou Alex Silva.