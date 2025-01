Adolescente que fugiu de clínica mantinha contato com traficante

Após localizar uma adolescente que fugiu de uma clínica de internação, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) descobriu que a jovem estava em contato com um homem investigado pelo crime de tráfico de drogas na modalidade delivery.

A jovem, moradora do Sudoeste, fugiu da clínica no Riacho Fundo na segunda-feira (27/1) e foi encontrada no dia seguinte (28/1). Através de investigações, os agentes identificaram que um indivíduo que estava se comunicando com a desaparecida era investigado pela 3ª Delegacia de Polícia por comercializar drogas nas redes sociais e entregar drogas sintéticas.

O suspeito, que tinha um mandato de prisão em aberto, foi conduzido à DP juntamente com a Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da PCDF. De acordo com a Polícia, o tráfico na modalidade delivery têm crescido nas regiões do Sudoeste e Cruzeiro. Nos últimos meses, a 3ª DP prendeu diversos traficantes que vendiam drogas predominantemente para estudantes adolescentes do Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal.