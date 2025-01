Dengue: "Não é um problema só de saúde", diz presidente do Correio

Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense no evento CB Debate | Dengue: um cuidados de todos - (crédito: Cadu Ibarra / CB/DAPress)

Na tarde desta quinta-feira (30/1), autoridades e especialistas vão traçar um cenário sobre a dengue no Distrito Federal e Entorno. O CB.Debate Dengue: uma luta de todos analisa o cenário da doença em 2025 e os caminhos que devem ser tomados para que a epidemia do ano passado não se repita.

No discurso de abertura, o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, ressaltou que a dengue não é um problema apenas de saúde. “Por mais esforços que percebamos por parte das autoridades governamentais, não é um problema só de saúde, é também um problema econômico, por causa de todas as empresas que precisam afastar colaboradores adoecidos. Isso traz um efeito na economia do país”, avaliou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Debates

O primeiro painel vai discutir sobre os sorotipos da doença e os riscos de epidemia no país, trazendo como convidados: Rivaldo Venâncio, secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente; Fabiano dos Anjos, subsecretário de Vigilância à Saúde (SVS) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; Jonas Brant, professor da Universidade de Brasília e; André Bon, infectologista do laboratório Exame Medicina Diagnóstica/Dasa.

Em seguida, fechando o CB. Debate, serão debatidos aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento da doença. Para isso, Carla Pintas, professora de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, Claudio Maierovitch, pesquisador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz Brasília, e Lívia Vinhal, coordenadora-geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, estarão no painel.