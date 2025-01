Estratégias para o combate à dengue é tema de debate; acompanhe

A vice-governadora Celina Leão fará a abertura do CB.Debate que discute a prevenção e combate à dengue no Distrito Federal - (crédito: Minervino Junior/CB)

Hoje, a partir das 14h30, autoridades e especialistas vão traçar um cenário sobre a dengue no Distrito Federal e Entorno. Com transmissão ao vivo nas redes sociais do Correio Braziliense, o CB.Debate Dengue: uma luta de todos analisa o cenário da doença em 2025 e os caminhos que devem ser tomados para que a epidemia do ano passado não se repita. Acompanhe:





Confira a programação do CB.Debate



Abertura — Visão geral

Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal;

Douglas Figueredo, diretor-presidente da Geap Saúde;

Lucilene Florêncio, secretária de Saúde do Distrito Federal;

Swedenberger Barbosa, secretário-executivo do Ministério da Saúde.

1° Painel — Os sorotipos da doença e os riscos de epidemia no país

Rivaldo Venâncio, secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente;

Fabiano dos Anjos, subsecretário de Vigilância à Saúde (SVS) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal;

Jonas Brant, professor da Universidade de Brasília;

André Bon, iinfectologista do laboratório Exame Medicina Diagnóstica/Dasa.

2° Painel — Aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento