Dia da Mulher da Defensoria vai ter mamografias e inserção de DIU

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realiza na próxima segunda-feira (3/2), a primeira edição de 2025 do Dia da Mulher, iniciativa que oferece diversos serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade. O evento ocorre das 8h às 17h no Nuclão da instituição, localizado no Setor Comercial Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).



Nesta 20º edição, serão disponibilizadas consultas médicas com clínico geral, exames oftalmológicos e odontológicos, além de serviços como inserção de DIU, exames de mamografia e preventivo. As participantes também poderão realizar cortes de cabelo feminino e masculino, auriculoterapia e avaliações para harmonização facial. Os serviços serão realizados pela Associação Brasileira de Atenção à Assistência em Saúde (Asbras) e pelo Instituto Aria e Bruno Bastos Harmonização e pelo Serviço Social do Comércio ( Sesc).



Enquanto são atendidas, mães que precisam levar crianças ao evento contarão com uma brinquedoteca para deixar os filhos em segurança, além de lanches oferecidos aos participantes.



Na área da saúde, a ação oferece assistência jurídica com orientação, mediação, exames de DNA e suporte psicossocial para vítimas de violência doméstica. A Secretaria da Mulher e o Tribunal de Justiça do DF também participarão com atendimentos especializados e distribuição de materiais informativos sobre prevenção à violência de gênero.



No setor profissional, haverá oferta de vagas de emprego e estágio, além de cadastros em cursos de qualificação do Senac e Fecomércio-DF. Serviços de transporte público, regularização documental e acesso a benefícios sociais, como Passe Livre e FGTS, também estarão disponíveis.



Realizado desde maio de 2023, o Dia da Mulher já registrou mais de 31 mil atendimentos e foi reconhecido pelo Prêmio CNJ - Juíza Viviane Vieira do Amaral de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O evento ocorre na primeira segunda-feira de cada mês, reunindo diversas instituições para garantir assistência integral às mulheres do DF.