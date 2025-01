Janeiro se despede com pancadas de chuva em todo o DF

Bom dia, brasiliense! Enfim, chegamos ao fim de janeiro — vamos combinar que o mês durou uma eternidade — e, para esta sexta-feira (31/1), são esperadas pancadas de chuva em todo o Distrito Federal, com céu nublado e possibilidade de trovoadas, rajadas de vento e raios. Nesta manhã, já foram registradas precipitações em Planaltina, Sobradinho, Sudoeste e Paranoá. A previsão é que, no fim da tarde, essa condição se intensifique.

As chuvas e a nebulosidade devem permanecer no fim de semana. Portanto, a dica é descansar embaixo de uma boa coberta, já que as temperaturas também estarão mais amenas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o DF está sob alerta laranja para chuvas intensas, podendo registrar precipitações de até 100 mm e ventos a 100 km/h.

No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 55%. Com a temperatura mínima de 18ºC, a máxima deve chegar aos 27°C. Interessados em receber alerta das condições meteorológicas emitidos pela Defesa Civil precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Em janeiro, o volume de chuvas superou a média esperada para o mês, 206 mm. Na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, foram registrados 436 mm até às 7h de hoje, 112% acima da quantidade prevista. No Plano Piloto, foram 263 mm e no Paranoá, 325,3 mm.

"Iniciamos 2025 com boas chuvas, em comparação aos anos anteriores. Para fevereiro, a expectativa é de poucas mudanças, com tempestades pontuais", explica Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.

Bom fim de semana!

Atenção



Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda: