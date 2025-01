Sol Nascente terá Casa da Mulher Brasileira

O Governo do Distrito Federal realizou uma visita técnica às obras do Centro de Referência da Mulher Brasileira no Sol Nascente, na manhã desta sexta-feira (31/1). A inspeção contou com a presença da ministra das mulheres, Cida Gonçalves, da vice-governadora do DF, Celina Leão, da secretária da Mulher, Giselle Ferreira e da comandante geral da Polícia Militar, a coronel Ana Paula Habka. O espaço, que está na fase de conclusão, será um importante ponto de acolhimento e atendimento a mulheres em situação de violência na região.

A iniciativa é uma parceria entre o Ministério das Mulheres, a Secretaria da Mulher e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e vai oferecer um espaço seguro e acolhedor para as mulheres em situação de violência, com serviços de assistência jurídica, psicológico e autonomia econômica em um único local.

Durante a visita técnica, a ministra Cida Gonçalves destacou a importância de um ambiente humanizado para garantir o acolhimento e a dignidade das usuárias. “Esse centro foi pensado exatamente para ser um espaço humanizado. As cores, os espaços largos, o jardim que a vice-governadora pediu para plantar, tudo isso garante acolhimento e humanidade. Nós precisamos estar onde o povo precisa, e esse centro é necessário aqui”, afirmou ao Correio.

Ela também ressaltou que o governo federal tem se comprometido com políticas de proteção às mulheres. “É um projeto que tem tudo pra dar certo. Porque quando se trata das questões das mulheres é uma questão de todas as pessoas”, disse Cida Gonçalves.

A vice-governadora do DF, Celina Leão também reforçou que o novo equipamento público será um marco fundamental na proteção dos direitos das mulheres no Sol Nascente. “Essa cidade precisa de investimentos. Esse centro vai trazer cidadania, direitos humanos e também capacitação. Nossa previsão é entregá-lo já em março, no mês das mulheres”, afirmou.

Ela enfatizou que a obra foi planejada com um olhar cuidadoso para acessibilidade e bem-estar, garantindo que o espaço seja adequado para todas as usuárias. “Iremos salvar a vida de várias mulheres”, destacou Celina.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, explicou que o Centro de Referência da Mulher Brasileira será um local estratégico para oferecer acolhimento e informação às mulheres da região. “Nós sabemos que a mulher enfrenta uma tripla jornada e precisa de equipamentos públicos próximos. Aqui, além de assistência psicossocial, as mulheres poderão se capacitar e entender melhor seus direitos”, comentou.

Celebração

Moradoras do Sol Nascente, como Joanilha Santana, autônoma, de 73 anos, e Mara Regina, técnica de enfermagem, 53, comemoraram a chegada do novo centro. Joanilha destacou o avanço da infraestrutura na região. “Nossa cidade está evoluindo e esse espaço só melhora ainda mais. Para mim, que moro aqui do lado, é maravilhoso”, celebrou.

Mara Regina ressaltou a urgência que a região tinha de um serviço especializado no atendimento às vítimas de violência. “Às vezes, a polícia pode demorar, e com esse centro, as mulheres terão um socorro rápido. Esse espaço era extremamente necessário”, declarou.

Projeto

A edificação, que conta com uma área construída de 312,42 m² em um lote de 865,66 m², será composta por recepção, depósito, copa, duas salas para atendimentos psicossociais, brinquedoteca com fraldário, três salas administrativas, espaço de convivência interno e externo com paisagismo, e estacionamento. O investimento para a construção e mobiliário foi de aproximadamente R$ 4,9 milhões, oriundos de emendas federais para o DF, e R$ 3,9 milhões do Governo do Distrito Federal.

A unidade do Sol Nascente faz parte de um conjunto de quatro Centros de Referência da Mulher Brasileira que estão em fase final de construção no Distrito Federal. Além dele, os centros de Sobradinho II, Recanto das Emas e São Sebastião também tem entrega prevista para março deste ano.