"Cenário positivo, mas não há o que aliviar", diz Celina Leão sobre a dengue

O Governo do Distrito Federal (GDF) garantiu a tomada de providências antecipadas para enfrentar a dengue neste ano. No CB.Debate Dengue: uma luta de todos, evento promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (30/1), a vice-governadora Celina Leão (PP) falou sobre as medidas adotadas e a necessidade de colaboração da população para impedir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Segundo Celina Leão, o surto de dengue enfrentado no ano passado resultou em quase 400 mil casos, com alta taxa de letalidade. “Sabemos que a dengue pode fazer grandes estragos, mesmo em meio a um cenário positivo como o de agora. Diminuímos em 95% os casos, mas não temos que aliviar os esforços, tampouco comemorar. No ano passado, enfrentamos a doença com todas as forças que tínhamos, contratamos serviços autorizados e evitamos muitas mortes”, ressaltou.

Para este ano, a vice-governadora destacou o estabelecimento de pilares de prevenção pelo governo. Incentivar a prevenção e o descarte regular de lixo é a prioridade. “Temos apertado para que essa mudança de cultura, que não é só no Brasil, aconteça. O descarte irregular não traz somente dengue, mas alagamentos, enchentes e outras doenças”, alertou.

O GDF também aprimorou o serviço de atendimento, com a contratação de agentes de vigilância ambiental e saúde, os Avas, e apostou na tecnologia, disse Celina Leão. “Colocamos smartphones nas mãos desses servidores para o melhor mapeamento. Foi um esforço coletivo, usando tecnologia e armadilhas para saber o tipo de dengue que está circulando na capital. Temos sala de controle, então há uma concentração de todas informações em local só”, reiterou.