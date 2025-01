PF realiza operação contra segurança privada irregular no Distrito Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, entre a noite de quarta-feira (30/1) e a manhã de quinta-feira (31/01), uma operação no Distrito Federal com o objetivo de coibir a atuação irregular de segurança privada na capital do país.

De acordo com a corporação, a investigação tem como objetivo coibir a atuação de pessoas sem autorização legal para prestação do serviço, além de outras que, apesar de autorizadas, empreguem ilegalmente equipamentos de uso restrito, como armas de fogo.

Ainda segundo a PF, caso seja constatada a prática irregular na segurança privada, será instaurado um processo administrativo contra o prestador de serviço de segurança, conforme previsto na Lei 14.967/24 — Estatuto da Segurança Privada.

A Polícia Federal reforçou que a atividade de segurança privada só pode ser realizada por empresas devidamente autorizadas pelo órgão, mediante comprovação da regularidade documental através do Alvará de Autorização de Funcionamento e do Certificado de Segurança.

O combate à clandestinidade no setor, de acordo com a PF, visa garantir a segurança da população e impedir que pessoas sem a devida preparação ou que utilizem meios ilegais, coloquem em risco a ordem pública.



