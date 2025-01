Festa das Águas em homenagem a Iemanjá é neste fim de semana no DF

Neste sábado (1º/2) e domingo (2/2), a Praça dos Orixás vai receber a sexta edição da Festa das Águas, celebração que ocorre em homenagem a Iemanjá. O evento faz parte do calendário cultural anual do Distrito Federal e, desta vez, será realizada nos dias em que a orixá é celebrada em todo o país.

A programação para os dois dias é composta, em sua maioria, por mulheres e reforça a centralidade do feminino na arte, na organização e na preservação das tradições. A festa, que tem entrada gratuita, começa às 16h de sábado (1º/2), com as feiras de Artesanato Tradicional e de Gastronomia Afro.

No mesmo horário, sob a condução de Mãe Vilcilene Ty Jagun, o Espaço Erê recebe a vivência Sabedoria dos Contos Africanos e Ameríndios | Contação de Histórias para Crianças, em que a ialorixá valoriza a oralidade, a ancestralidade e a força da comunidade feminina na preservação das memórias culturais.

Ainda às 16h do sábado, o Entardecer dos Ojás proporciona um momento simbólico de conexão com o sagrado. As árvores da Praça dos Orixás serão adornadas com ojás brancos, reafirmando a resistência e a força das tradições afro-brasileiras. O banho de cheiro e a defumação criam um ambiente de renovação e celebração, reforçando a importância desse ritual tradicional iniciado em Planaltina, em 2015.

À noite, as apresentações musicais serão iniciadas pelas Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca, trazendo o gingado ancestral para a praça, e Banda Patacori. Em seguida, o Encontro de Baque Virado com os grupos Zenga Baque Angola, Maracatu do Boiadeiro Boi Brilhante, Baque Dandalunda, Tambores do Amanhecer, Baque Mulher e Baque do Verde. Para encerrar a noite, vão se apresentar o Samba da Tia Zélia e Letícia Fialho. Nos intervalos, a música ficará por conta do DJ Onli.

Segundo dia

No domingo (2/2), as feiras e espaços seguem nos mesmos horários, iniciando às 16h, com o Toque Sagrado para Iemanjá e Oxum, conduzido pelo Coletivo das Yás do DF e Entorno, momento que conecta as comunidades de Candomblé e Umbanda às energias das águas e à força feminina representada pelas divindades afro-brasileiras homenageadas pelo evento.

À noite, o palco vai receber Fernanda Jacob e Ane Êoketu. O público também terá a Orquestra Alada Trovão da Mata e o grupo 7naRoda com Mariana Aydar. As pistas são conduzidas pela DJ Flávia Aguiar (DF) durante os intervalos.

Serviço

O quê: Festa das Águas

Quando: sábado (1º/2) e domingo (2/2), a partir das 16h, na Praça dos Orixá. Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre para todas as idades