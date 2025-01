Homem desaparece ao ir em prostíbulo e corpo é encontrado em mata do DF

O corpo de um técnico de laboratório foi encontrado em um matagal próximo à reserva florestal, em Planaltina (DF). Everton da Silva Macêdo, 33 anos, estava desaparecido desde sexta-feira (17/1), depois de sair de casa, em Taguatinga, para ir a um prostíbulo de Planaltina. A Polícia Civil (PCDF) trata o caso como latrocínio (roubo com morte).

A última informação do paradeiro de Everton, segundo o irmão dele, foi em uma casa de prostituição, em Planaltina. De acordo com o familiar, os dois conversaram por telefone por volta das 19h50 de sexta-feira. No telefonema, o técnico disse ao irmão que estava um pouco confuso e desconfiado de determinada bebida. Everton pediu que o parente fosse buscá-lo, mas ele não conseguiu devido à distância.

Após essa ligação, o irmão de Everton perdeu contato com ele. As mensagens e ligações não eram entregues nem completavam. O familiar resolveu procurar a polícia e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento.

Localização do corpo

Nesse domingo (19/1), um homem passava por uma área de mata, próximo ao Setor Habitacional Mestre D'Armas, quando avistou um corpo. A testemunha gritou para perguntar se a pessoa precisava de ajuda, mas, depois, percebeu que o rapaz estava sem vida.

Uma das hipóteses que faz a polícia acreditar em latrocínio é o fato de Everton estar sem os tênis, a carteira, dinheiro e o celular. O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).