Forro de sala na UnB desaba durante aula nesta sexta-feira (31/1)

Nenhum estudante se feriu com o acidente, que aconteceu no Campus Gama da Universidade - (crédito: Secom UnB)

Uma parte do forro de gesso de uma sala da Universidade de Brasília (UnB) desabou em cima de alunos durante a chuva na tarde desta sexta-feira (31/1). O acidente, que ocorreu no Campus Gama não resultou em nenhum ferido.

Por meio de nota, a UnB se manifestou sobre o caso, demonstrando estar ciente do ocorrido e esclarecendo as causas do desabamento.

"A Universidade de Brasília tomou ciência da queda de parte do forro do teto de uma das salas da Universidade de Brasília — Faculdade do Gama, hoje (31/1) por volta das 13h30. O incidente foi causado por uma forte ventania, canalizada entre o forro de gesso e o teto do edifício. Apesar do susto, não houve feridos. A aula já estava sendo finalizada e o local está sendo reparado", escreveu.