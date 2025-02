Adolescente é atropelado por moto enquanto pedalava em Ceilândia

Um adolescente de 12 anos, identificado como C. C. A., se envolveu em uma colisão com uma moto Honda de cor prata, conduzida por C. D. N. O., de 20 anos. O acidente ocorreu neste sábado (1º/2), no SHPS 502, na Ceilândia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e empenhou duas viaturas. O adolescente foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base do Distrito Federal. Ainda não há informações sobre as condições de saúde do menino de 12 anos. O condutor da moto não se feriu e não precisou de atendimentos médicos.

Não há informações sobre como ocorreu o acidente. Após o atendimento da ocorrência, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).