Bombeiros resgatam idoso de 69 anos de apartamento em chamas

Militares do Corpo de Bombeiros resgataram um idoso de 69 anos de um apartamento em chamas, na noite deste sábado (1º/2), no P Norte, em Ceilândia. O homem sofreu queimaduras e precisou ser levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O incêndio ocorreu dentro do imóvel, que fica acima de uma casa lotérica. Ao chegarem ao local, os militares visualizaram uma intensa fumaça saindo da janela do imóvel. Imediatamente, os bombeiros montaram linhas de combate às chamas, enquanto outra equipe realizava a busca por possíveis vítimas.

Além do idoso, outra pessoa foi exposta à fumaça, mas não precisou ser transportada à unidade hospitalar. Um cachorro também foi retirado em segurança do imóvel.

O incêndio ficou restrito a um único cômodo e foi rapidamente controlado, evitando a propagação do fogo para áreas vizinhas. Após a extinção das chamas, foi realizado o rescaldo para eliminar focos residuais, seguido de uma ventilação tática para remoção da fumaça. Um familiar do proprietário ficou responsável pelo local e a perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio.