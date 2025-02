Dois agressores são presos por tentativa de homicídio no Núcleo Bandeirante

Ato "Por Ana e por todas as mulheres" homenageia Ana Moura Virtuoso, esfaqueada pelo companheiro no último domingo (5/1) - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Dois homens foram presos suspeitos de tentativa de homicídio após serem identificados como agressores de uma vítima esfaqueada, no Núcleo Bandeirante. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar com várias marcas de facadas pelo corpo e sinais de luxação.

Mesmo ferido, o homem conseguiu descrever as roupas e características dos dois agressores, o que permitiu que a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Gtop 45, iniciasse as buscas aos agressores.

O primeiro suspeito foi localizado na entrada da Vila Cauhy. Pouco tempo depois, o segundo foi avistado fugindo em direção ao Guará e, ao perceber a aproximação dos policiais, correu entre os carros na EPNB, mas foi alcançado e preso pela PMDF.

Ambos foram reconhecidos pela vítima ainda no local, enquanto recebia atendimento dos bombeiros. Os dois foram conduzidos à 21ª Delegacia do Pistão Sul, onde responderão pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília para atendimento médico.