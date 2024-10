Avenida Central do Núcleo Bandeirante vai passar por reformas

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha autorizou, nesta quarta-feira (9/10), o início das obras de revitalização da Avenida Central, a principal via do Núcleo Bandeirante. O projeto terá um investimento estimado em R$ 30 milhões e tem como objetivo a ampliação de calçadas, novos estacionamentos, ciclovia, paisagismo e recuperação do pavimento. A cerimônia de assinatura foi realizada em frente ao Mercado Central da região.

A Avenida Central, que é considerada pelos populares como o coração comercial do Núcleo Bandeirante, passará por uma transformação completa. Além de melhorar as condições de circulação para pedestres e motoristas, a obra, que será feita ao longo dos seus 2,3 km de vias, também valorizará o comércio local, que é muito importante para a economia da cidade. "Esse lugar tem muita história. Foi aqui que muitas famílias pioneiras se estabeleceram e onde o comércio de Brasília começou. Esta é uma obra que vai marcar o Núcleo Bandeirante", afirmou Ibaneis Rocha.

Na ocasião, o governador do DF relembrou a ligação pessoal com a região. "Eu morei no Guará e vinha quase todos os finais de semana ao Núcleo Bandeirante. Aqui fui batizado, e meu pai ajudou a montar algumas lojas na cidade. Tenho uma conexão forte com esse lugar e é uma alegria enorme poder retribuir com uma obra que vai melhorar tanto a vida de quem mora e trabalha aqui", compartilhou.

Acessibilidade

A iniciativa de requalificação da avenida inclui calçadas mais largas e acessíveis aos moradores, com até 2 metros de largura, visando garantir mais segurança para pedestres e cadeirantes. No primeiro trecho das obras, serão construídos mais de 2 mil metros de novas calçadas, além de rampas de acesso e uma ciclovia. A previsão é que as melhorias comecem nos próximos dias, com serviços de poda e reparos nos meios-fios, seguidos pelas etapas de pavimentação e sinalização viária.

De acordo com o secretário de Obras, Valter Casimiro, a revitalização trará mais conforto para os moradores e visitantes do Núcleo Bandeirante. "Há muito tempo não tinha nenhuma mudança, nenhuma requalificação, a gente vê as calçadas com desnível, sem acessibilidade, então a ideia é requalificar para dar acessibilidade. Sabemos que é a avenida que pulsa dentro da cidade aqui com relação ao comércio e à movimentação da cidade. Então os moradores aqui do Núcleo Bandeirante, pessoas que transitam, podem esperar uma obra de qualidade", afirmou ao Correio.

A Avenida Central é um símbolo da história do Núcleo Bandeirante, sendo um dos primeiros centros comerciais do Distrito Federal. Além de ser uma via de grande movimentação, o trecho carrega as memórias dos pioneiros que ajudaram a construir Brasília. Ibaneis enfatizou o sentimento de poder revitalizar o espaço. "Eu tenho muita alegria de poder estar realizando essa quantidade de coisas que nós temos feito aqui nessa cidade que é histórica. O povo do Núcleo Bandeirante merece o nosso trabalho", declarou.

Expectativas

Os comerciantes e moradores do Núcleo Bandeirante estão otimistas com as melhorias. Maria Aparecida de Melo, 54 anos, que trabalha na cidade há 17 anos, vê a revitalização como uma mudança necessária. "O Bandeirante estava ficando muito feio. Essa reforma veio na hora certa pois estava precisando disso há muito tempo. Vai deixar a cidade mais bonita, e a organização dos estacionamentos e das calçadas vai atrair mais clientes", disse.

Moradores, como Cláudio Souza Viana, 53, também estão esperançosos com as melhorias. "Essa reforma era um sonho antigo, porque nós esperamos essa reforma há muitos anos. Vai trazer mais acessibilidade e deixar a cidade mais bonita. Nós, que vivemos aqui há tanto tempo, estávamos precisando disso", disse o servidor público, que mora no Núcleo Bandeirante desde que nasceu.

Impactos



Segundo o governador, a revitalização da Avenida Central deve estimular o comércio, gerando mais empregos e renda para os moradores da cidade. "Quando a gente melhora a vida do comerciante, melhora a vida da população", ressaltou Ibaneis. Segundo ele, a reforma da Avenida Central do Paranoá, um projeto semelhante, já trouxe resultados positivos, com comerciantes mais satisfeitos e aumento no fluxo de pessoas. A previsão é que a obra seja concluída em até um ano e meio, transformando a Avenida Central em um espaço mais moderno e funcional, sem perder suas raízes históricas.