Homem é preso por disparo e posse ilegal de arma de fogo em Ceilândia

Um homem foi preso em flagrante após disparar com arma de fogo, neste domingo (2/2), na Ceilândia. Durante a ação, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 8º BPM, apreendeu uma arma de fogo de fabricação turca, calibre 9mm, com numeração raspada, além de 11 munições.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais atenderam a ocorrência após serem acionados via COPOM, que recebeu denúncia de disparos de arma de fogo na QNN 4, da Ceilândia. Ao chegar ao local, a equipe policial localizou o suspeito e encontrou a arma utilizada pelo homem.

Em seguida, os policiais apreenderam o revólver e conduziram o suspeito à 19ª Delegacia de Polícia para as providências judiciais.