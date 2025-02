Polícia prende dupla acusada de matar jovem de 18 anos no Varjão

Dois homens, acusados de assassinar um jovem de 18 anos no Varjão foram presos, nesta segunda-feira (3/2). Segundo a investigação, a vítima, identificada como Éric, havia brigado com a namorada, uma mulher de 45 anos. O desentendimento chegou ao conhecimento do pai da mulher, de 62 anos, e do sobrinho dela, 19, que, inconformados, se armaram de facas e foram ao encontro do rapaz em um bar na quadra 5 da região. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Leia também: Suposta briga em família termina com morte de um jovem de 18 anos no Varjão

Após o crime, a dupla fugiu no carro do idoso. O veículo foi localizado e apreendido, assim como as roupas utilizadas pelos criminosos no dia do crime, as quais, segundo os peritos criminais que as analisaram, ainda tinham manchas de sangue.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diante das provas contundentes, a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) representou pela prisão preventiva dos suspeitos. Eles agora se encontram à disposição da Justiça.