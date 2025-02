Idoso sozinho cai em apartamento no Sudoeste e é resgatado pela PMDF após chamado de vizinho

Um idoso, de 72 anos, foi resgatado em situação de risco em um apartamento no Sudoeste, na noite de sábado (1º/1). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe foi acionada após um vizinho relatar barulhos persistentes de gemidos vindos do imóvel ao lado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O morador relatou que os sons não cessavam e pareciam expressar dor e sofrimento, o que o levou a chamar a polícia. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram os gemidos e tentaram contato, tocando a campainha e batendo na porta, mas não obtiveram resposta. Eles também pediram ao porteiro que interfonasse, mas ninguém atendeu.

Diante da situação, a equipe decidiu arrombar a porta do apartamento para prestar socorro imediato. No interior do imóvel, encontraram o idoso caído no chão da varanda, visivelmente debilitado, gemendo de dor e com um olhar confuso e distante. Segundo a PMDF, a vítima não conseguia se comunicar. Durante uma avaliação inicial, os policiais notaram uma grande cicatriz no tórax do idoso, sugerindo que ele havia passado por uma cirurgia cardíaca.

Leia também: Condomínio em Vicente Pires sofre com vazamentos de água há dias

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar atendimento. Enquanto aguardavam a chegada dos socorristas, os policiais localizaram um familiar da vítima e o informaram da situação.

De acordo com a PMDF, os bombeiros constataram que o idoso sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) após uma queda da própria altura. Ele foi imobilizado e encaminhado ao Hospital de Base.