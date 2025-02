Ibaneis anuncia investimento de R$ 500 mi para a Ceilândia neste ano

Ceilândia será o centro de um dos maiores investimentos do Distrito Federal neste ano. O governador Ibaneis Rocha anunciou, nesta quarta-feira (5/2), que cerca de R$ 500 milhões serão destinados a obras de infraestrutura, urbanização, segurança, lazer e serviços públicos na região. O pacote de obras vai incluir desde a revitalização de parques públicos até a construção de sedes administrativas, unidade do Corpo de Bombeiros e quadras esportivas. "O investimento previsto é bastante alto para melhorar todas essas áreas", disse Ibaneis.

O governador realizou uma visita ao Parque Recreativo do Setor O, na QNO 6, na manhã desta quarta (5/2). O espaço, que passa por obras de revitalização, apresenta mudanças significativas. Morador da região, o autônomo, Alan Aires, 47 anos, elogiou as melhorias. "A estrutura está muito boa, especialmente comparado ao que era antes. O único ponto que precisa de atenção são os equipamentos de calistenia, que estão apresentando desgaste. Mas não é vandalismo, é o material mesmo que não é tão resistente", ressaltou ao Correio.

Ibaneis destacou que o parque é uma demanda antiga da comunidade e garantiu a entrega completa do espaço. "Desde a primeira vez que viemos nesse local a comunidade tem pedido por essa área de lazer. Temos algumas manutenções a serem feitas, mas certamente no segundo semestre estaremos entregando esse equipamento", afirmou o governador.

Além disso, o governador anunciou uma nova licitação para obras de calçadas e asfaltamento nas principais vias da região, incluindo a área da Fundação Bradesco. Ibaneis revelou que a Novacap está com um projeto de drenagem em andamento, visando minimizar o impacto das águas pluviais que descem para o Sol Nascente, causando alagamentos frequentes. "Queremos executar esse projeto ainda no primeiro semestre, para dar mais segurança à população durante o período chuvoso”, enfatizou.

Administração



No Sol Nascente/Pôr do Sol, o governador assinou a ordem de serviço para a construção da nova sede da Administração Regional, um prédio de 1.500 m² que contará com investimento de R$ 5 milhões. A obra, com previsão de entrega em sete meses, facilitará o acesso da população aos serviços públicos. "A administração do Sol Nascente marca para nós como se você fincasse ali uma pedra fundamental na cidade, porque a população vai ter onde recorrer, vai ter onde procurar o administrador, os trabalhadores, a instalação do Corpo de Bombeiros Militar aqui no Sol Nascente também, isso vai ajudar a comunidade e mostra ainda mais a presença do Estado", destacou Ibaneis.

O governador também confirmou que até maio será lançada a licitação para a construção de uma delegacia da Polícia Civil, com objetivo de trazer mais segurança para a região. "Queremos que população consiga sentir os efeitos e a presença do governo e do estado dentro de uma comunidade que já foi dita que era a maior favela do Brasil. Vou deixar o meu governo com uma cidade cheia de dignidade para que o morador daqui bata no peito e diga que mora no Sol Nascente com orgulho. Vamos continuar trabalhando com esse objetivo de dar qualidade de vida a toda essa população", enfatizou.

Além disso, foi anunciada a construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar no Sol Nascente, com o objetivo de reforçar a segurança da comunidade. "Fico muito alegre porque temos profissionais extremamente capacitados, que ajudam bastante no socorro, no transporte de vítimas e de pessoas doentes e principalmente nesse último período de seca. Agradeço pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem pela nossa cidade", parabenizou Ibaneis a todos os profissionais do CBMDF.

Campos sintéticos

Nesta quarta (5/2), também foram inaugurados novos campos de grama sintética no setor P Sul e no Setor O, com reformas que incluem a substituição da grama sintética, reparo e pintura do alambrado, colocação de gol, melhoria na drenagem e acessibilidade.

O coordenador da base profissional do Ceilândia Esporte Clube, Marcelo Rodrigues, 40, conhecido como Marcelinho, destacou a importância da inauguração do campo para as crianças e jovens. "Essa arena vai atender muito bem essa comunidade. Sou morador dessa região e é um orgulho ver que a molecada está querendo praticar o futebol que é uma paixão nacional", disse.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, celebrou a entrega da nova arena na QNP 36. "O esporte é uma prioridade do nosso governo. Estamos criando espaços para que as crianças e adolescentes possam praticar atividades físicas, afastando-se de ambientes de risco", reforçou.

O governador também destacou o papel do esporte como ferramenta de inclusão social. "Trazer esporte e lazer para essa população é essencial. Nossas crianças e adolescentes precisam de espaços qualificados para se desenvolver, longe das drogas e da violência presente nas ruas. Estou muito feliz de atender mais uma vez essa população que sempre nos recebe com bastante carinho", afirmou Ibaneis.