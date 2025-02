Ibaneis assina ordem de serviço para restauração da DF-345, em Planaltina

No evento, que foi realizado no estacionamento do Aqcua Cerrado, no Núcleo Rural Piripau, também estavam presentes secretários de estado, deputados distritais a, entre outras autoridades, como o Departamento de Estradas e Drenagem do DF (DER) - (crédito: Bruna Pauxis CB DA Press)

Durante cerimônia nesta terça-feira (04/2), o governador Ibaneis Rocha do Distrito Federal (DF) assinou ordem de serviço para a restauração da DF-345, em Planaltina, favorecendo, principalmente, a população de Arapoanga, região acessada pela rodovia.

“Nós queremos fazer todas as licitações até o mês de abril e maio, então tudo que prometemos à população poderá ser entregue até o fim do ano”, afirmou Ibaneis. O governador também anunciou que as obras da Unidade de Pronto Atendimento de Araponga começarão em breve.

No evento foi realizado no estacionamento do Aqcua Cerrado, no Núcleo Rural Pipiripau, reuniu secretários, deputados distritais e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER).

“A DF-345 é uma rodovia de ligação de Norte a Sul e Sul a Norte e, por isso, muito movimentada, principalmente com caminhões de carga. E essa pista já estava com sua vida útil totalmente esgotada”, ressaltou o presidente do (DER-DF), Fauzi Nacfur. Ele explicou ainda que as obras consistem na retirada e substituição por pavimento novo num trecho de 10 km da rodovia. A sinalização também vai ser renovada assim como o sistema de drenagem da pista.