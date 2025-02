Mulher ataca e mata guardador de carros com facada na perna em Brazlândia

Um guardador de carros foi esfaqueado e morto por uma mulher no final da manhã desta quarta-feira (5/2), na Vila São José, em Brazlândia. Segundo as investigações preliminares, a autora do crime é uma mulher.

A vítima, Cleudo Pereira de Abreu, 34 anos, levou um golpe de faca na perna. O homicídio ocorreu em via pública, mas a motivação ainda é incerta. Informações preliminares apontam que a autora do crime e o rapaz não mantinham nenhum tipo de relação afetiva.

Militares do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros, mas Cleudo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As circunstâncias do crime são investigadas pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).