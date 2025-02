Preço nas alturas: gasolina chega a R$ 6,69 e álcool a R$ 4,89 no DF

Os brasilienses têm sentido na pele os efeitos do aumento do combustível. Desde sábado (1º/2), a gasolina e o diesel ficaram mais caros no DF e em todo o Brasil devido ao aumento do preço ocorre devido a um reajuste do Imposto Sobre Comércio, Mercadorias e Serviços (ICMS).

Com a mudança, a alíquota para a gasolina e etanol passa de R$ 1,37 para R$ 1,47, enquanto que, para o diesel, sobe de R$ 1,06 para R$ 1,02. Em postos como o Setor Comercial Sul, da Torre de TV e da Asa Norte, a gasolina, que na semana passada estava em R$ 6,19, agora está R$ 6,69. O preço do álcool assusta: de R$ 4,29 para R$ 4,89.

O presidente do Sindicombustíveis (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, afirmou que os governadores decidiram reajustar gasolina em R$ 0,10 de ICMS e R$ 0,06 no diesel, além disso, a Petrobras reajustou o diesel em R$ 0,22 .

“Estes valores representam uma margem significativa do lucro dos postos, o que torna quase improvável não repassar ao consumidor. O consumidor nunca irá gostar de reajustes para cima, ainda mais gasolina que é um produto do dia dia dos cidadão, porém, neste caso, precisam te clamar aos governadores que mesmo em momento de contenção de gastos e ajuste fiscal, realizam o segundo aumento em um ano seguido no Confaz e sem passar pelas assembleias estaduais.”