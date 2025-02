Idosa morre atropelada por motocicleta no Jardim Botânico

Uma idosa de 74 anos morreu após ser atropelada por um motociclista no Jardim Botânico. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado e tentou reanimar a vítima por 40 minutos, porém não conseguiu restabelecer os sinais vitais.

O atropelamento ocorreu na DF – 001, na Estrada Parque Contorno (EPCT), nesta terça-feira (4/2). Segundo os bombeiros, alguns pedestres que passavam no local prestaram os primeiros atendimentos à senhora. Ao chegarem, os agentes se depararam com a idosa caída no chão, sofrendo uma parada cardiorrespiratória. O motociclista estava consciente e orientado, e, segundo o CBMDF, permaneceu no local até a chegada das autoridades.