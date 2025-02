Guerra por tráfico deixa um morto e um ferido; polícia prende suspeito

Uma guerra por tráfico de drogas deixou uma pessoa morta e uma ferida a tiros em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF. O crime foi na noite desta terça-feira (4/2), no Setor Pérola 2, e policiais do Grupo de Investigação de Homicídios de Águas Lindas (GIH/PCGO) prenderam o principal suspeito.

O ataque ocorreu perto de um bar da região, segundo o relato de populares. As vítimas, identificadas como Jhonatan e Ricardo, foram baleadas. Levado ao hospital, Ricardo não resistiu aos ferimentos e morreu. Jhonatan, atingido no tórax, permanece internado.

Durante as diligências, a polícia descobriu que o autor estava escondido em casa, na QD 17, Lote 08, Mansões Vilage. Nesta quarta-feira (5/2), as equipes montaram uma operação e prenderam o suspeito. Ao chegarem na casa, os policiais constataram que o criminoso apresentava um ferimento de arma de fogo na perna. Ele alegou disparo acidental.

Um amigo do suspeito que chegava à residência também foi presso por porte ilegal de arma de fogo.