Ricardo Cappelli celebra aniversário com presença de autoridades da política nacional

Ricardo Cappelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), celebrou o aniversário de 53 com festas em dois dias consecutivos, nestas terça e quarta-feiras (11 e 12/2). A comemoração foi desde um "sambão" no Clube do Choro de Brasília até um encontro que reuniu ministros, deputados e autoridades da política nacional. Engajado nas redes sociais, Cappelli fez questão de compartilhar os detalhes da comemoração no Instagram e no X (antigo Twitter).

O deputado Túlio Gadelha (Rede-PE) e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, foram alguns dos nomes que estiveram no "sambão". Posteriormente, em uma cerimônia mais restrita, Cappelli recebeu desde o vice-presidente, Geraldo Alckmin, passando pelos deputados João Campos (PSB-PE) e Tabata Amaral (PSB-SP), as ministras Anielle Franco (Igualdade Racial do Brasi) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), até o ministro da Defesa, José Múcio.











Após ganhar popularidade como interventor no Distrito Federal no pós-ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, Cappelli se engaja na política local e investe em uma pré-campanha para a disputa do governo distrital em 2026. Nas últimas semanas, Cappelli fez uma espécie de incursão pelo DF, compartilhando com os seguidores nas redes socais a experiência de morar temporariamente em casas de diferentes cidades da capital.