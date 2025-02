Ibaneis enviará reajuste das forças de segurança ao Planalto nesta quinta

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), vai enviar um ofício ao Palácio do Planalto solicitando o reajuste das forças policiais do Distrito Federal. “Devo encaminhar a mensagem ao Planalto até quinta-feira (21/2)”, revelou. Nesta segunda-feira (17/2), o chefe do Executivo local vai reunir parlamentares, sindicatos e os comandos das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, para fazer o anúncio oficial. O reajuste vai injetar R$ 2,3 bilhões na economia do DF, valor estimado pelo secretário de Economia, Ney Ferraz, para pagar o aumento. Os recursos virão do Fundo Constitucional (FCDF).

O Correio apurou que a intenção do GDF é incorporar o aumento em duas parcelas: uma em 2025, e outra em 2026, com o mês ainda a ser definido. Segundo o presidente da Câmara Legislativa (CLDF), Wellington Luiz (MDB), que é policial civil aposentado, com o reajuste, a equiparação da PCDF com a Polícia Federal será alcançada até maio de 2026. “Esse foi um direito arrancado no passado e que, agora, o governador restabelece”, agradeceu o deputado. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF), Enoque Venâncio de Freitas, disse à reportagem que o sindicato seguirá acompanhando os trâmites no governo federal para garantir que tudo se concretize dentro dos prazos estipulados.

Líder do bloco Psol/PSB na Câmara Legislativa, o deputado Fábio Felix celebrou a decisão de Ibaneis de valorizar os profissionais das forças de segurança, mas destacou a preocupação sobre como estão as negociações do executivo local com o governo federal. "O governador sabe que quem manda a Medida Provisória ou o Projeto Lei para a Câmara dos Deputados é o governo federal. Isso está alinhado lá, houve reunião? Porque se essa articulação não estiver ocorrendo, vai ser uma ação inócua, vai jogar os policiais contra o governo federal e ainda prejudica a categoria", ponderou.

Mas, no entendimento do deputado Hermeto (MDB), líder do governo, na Câmara Legislativa, não há motivos para se preocupar. "Vamos mandar, e o Lula não tem que interferir em nada não. O dinheiro é nosso", afirmou. Hermeto explica que os recursos do reajuste estão garantidos no Fundo Constitucional. "Só não sai (o reajuste) se for uma coisa de perseguição do Lula contra o Ibaneis, se ele estiver de má vontade e não quiser o aumento das forças de segurança", ressaltou.

Na opinião do senador Izalci Lucas (PL), o governador Ibaneis Rocha nem deveria ter que fazer o pedido para o governo federal. “Por isso que apresentei a PEC (proposta de emenda à constituição), não só para garantir o Fundo Constitucional, mas para dar autonomia ao governador, para que ele possa fazer concursos e dar aumentos, sempre que preciso.”

Sobre a decisão do reajuste, ele comemorou. “Os servidores estão com os salários defasados. Hoje, Brasília está com um dos piores salários das forças de segurança”, pontuou. Só que, de acordo com o parlamentar, o governo federal não concederá esse reajuste tão facilmente. “Foi o que ocorreu da última vez”, lembrou.

“A repercussão foi extremamente positiva na tropa. Há mais de um ano aguardamos essa negociação. Ela traz uma recuperação de perdas que a gente vem tendo ao longo dos anos. Não é nenhum céu de brigadeiro, mas, claro, é um incentivo e vai trazer um alívio a toda a comunidade da segurança pública do DF", comemorou Leonardo Moraes, coronel Presidente da Associação dos Oficiais da PMDF.

Moraes diz que é uma pequena vitória. "Como nós somos mantidos e organizados pela União, de acordo com a Constituição, esse processo agora sobe e ainda existem várias rodadas de negociação no Ministério da Justiça, no Gabinete Civil da Presidência, no Ministério da Gestão, para que isso realmente se torne uma realidade e venha a ser efetivado no contracheque do servidor”.

“Recebemos como uma boa notícia de hoje, embora não tivemos oficialmente o acesso à tabela. Mas pelo o que foi comentado, o governo mostra que está acenando às forças de segurança o incentivo da carreira se elencar os 10 melhores salários do país. Hoje, os oficiais do CBMDF estão no 19º e 23º”, completa William Bomfim, coronel e presidente da Associação dos Oficiais do CBMDF.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti