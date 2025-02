"Observamos o crescimento do sofrimento mental", diz secretária

Durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta segunda-feira (17/2), Isabela Pinto, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, comentou sobre as medidas tomadas pela secretaria para valorizar os profissionais da rede pública. Às jornalistas Ana Maria Campos e Samanta Sallum, Isabela ressaltou a importância de cuidar de quem é responsável pelo cuidado de outras pessoas.

“Nossa secretaria é a pasta que formula, avalia e implementa questões relacionadas aos profissionais que fazem o Sistema Único de Saúde (SUS) acontecer. Desde que a ministra Nísia Verônica assumiu o Ministério da Saúde, colocar os trabalhadores e trabalhadoras como prioridade da agenda governamental é uma das pautas com maior relevância da nossa gestão”, afirmou.

Sobre o piso salarial dos enfermeiros, Isabela explicou que medidas foram tomadas junto ao Ministério da Saúde para viabilizar o pagamento dos salários desses funcionários. “A assistência complementar financeira é viabilizada pelo Ministério da Saúde, e se juntarmos 2023 com 2024, temos cerca de R$ 18 bilhões em investimento para viabilizar esse piso”, comentou. Isabela também disse que, além do repasse, foram feitas caravanas em todos os estados e no Distrito Federal, onde foram realizados diálogos com os gestores para diminuir as dúvidas.

Qualificação

A secretária também comentou sobre os programas realizados pela pasta que priorizam a qualificação dos agentes para atendimento psicossocial. “O Mais saúde com Agente" é um grande programa que abrange os agentes comunitários de saúde e os de combate às endemias. Agora estamos com curso, com 145 mil agentes matriculados, atingindo quase 100% dos agentes comunitários e de combate às endemias”, completa.

Outro projeto citado por Isabela é o “Nós na Rede”, projeto do Ministério da Saúde, focado em qualificação de profissionais para atendimento na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). “O programa prevê a qualificação de 42 mil profissionais que compõem a RAPS. Queremos fortalecer as Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde (eMulti)”, finaliza.

