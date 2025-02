Segurança Pública usa gramado do Buriti como estacionamento durante evento

Dezenas de veículos estacionaram sobre o gramado da Praça do Buriti nesta segunda-feira (17/2), no Eixo Monumental. Comparecendo ao evento de anúncio do reajuste salarial das forças de segurança pública no DF, carros, caminhões, ônibus e até helicópteros estacionaram na área verde, ocupando calçada e ciclovia.



Os veículos ocuparam uma área de centenas de metros quadrados. Não havia equipe do Departamento Nacional de Trânsito no local (Detran).

Infração de trânsito

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar sobre área verde é uma infração grave. A penalidade é uma multa de R$ 195,23 reais e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).