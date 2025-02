Morre Ada Carvalho, ex-primeira dama do Maranhão, aos 103 anos

Ada Ferrari de Carvalho morreu, na manhã desta quinta-feira (20/2), de causas naturais, aos 103 anos de idade. Ada, que era ex-primeira dama do Maranhão, esposa do ex-governador José de Matos Carvalho, chegou a Brasília em 1973. Ela tornou-se uma figura ativa na comunidade católica, com dedicação a ações sociais, e frequentadora da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Lago Sul).

O legado de Ada abrange a fé e a dedicação ao próximo. Mãe da paisagista Vânia Carvalho, Ada tem quatro netos, nove bisnetos e uma trineta. Nascida no Rio de Janeiro, Ada passou a juventude no Maranhão, onde conheceu o marido. Em Brasília, José trabalhou como senador e deputado.

Ada era conhecida por ser cheia de vida e elegante, mesmo com a idade avançada. Em maio de 2024, a neta Giovanna Adriano casou-se na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, onde Ada entrou carregando as alianças. No mesmo ano, Olívia, a primeira trineta de Ada nasceu, filha da bisneta Carolina Adriano.

A família da falecida lamentou a perda nas redes sociais. “Minha vozinha amada, que Deus te receba de braços abertos”, disse Giovanna. “103 anos de alegria e amor à vida! Descanse em paz”, declarou Fernando, um dos bisnetos.

Detalhes sobre o velório e o sepultamento de Ada ainda não foram divulgados.