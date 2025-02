Operação busca combater a entrada de objetos ilícitos em prisões do DF

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal – FICCO/DF deflagrou nesta quinta-feira, (20/02), a Operação Sem Sinal. A investigação tem como objetivo combater a entrada de objetos ilícitos no Sistema Prisional do Entorno do DF.

A Justiça de Goiás expediu sete mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos em diversas cidades do Distrito Federal e em uma unidade prisional de Águas Lindas de Goiás. As investigações começaram após a apreensão de celulares no presídio de Águas Lindas, onde se constatou que os aparelhos eram compartilhados entre os detentos e utilizados para diversas comunicações, incluindo a coordenação de atividades criminosas.

Entre os investigados, foi identificada uma advogada que, supostamente, utilizava suas prerrogativas para facilitar a entrada de itens ilícitos em benefício dos detentos. De acordo com as apurações, ela seria a responsável por levar os celulares para dentro do presídio.

Estão sendo apurados os crimes de associação criminosa e favorecimento real, dentre outros, cujas penas podem chegar a quatro anos de reclusão. Na investigação também participaram a Polícia Penal de Goiás e da Polícia Civil do estado, por meio do GENARC de Águas Lindas de Goiás, para fornecer apoio.