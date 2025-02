Suspeito de integrar CV é preso com bloqueador de sinal para tornozeleira

Associação do homem com a tornozeleira adulterada junto ao CV está em andamento - (crédito: Internet/ Reprodução)

Um homem suspeito de integrar o Comando Vermelho (CV) foi preso por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na região do Núcleo Bandeirante . Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Goiás.

Durante a abordagem, nesta sexta-feira (21/2), os policiais constataram que o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica , porém fazia uso de bloqueadores de sinal para evitar o rastreamento.

Há a suspeita de que o homem, que tem mais de 10 antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação, furto, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, tentava expandir o território da organização criminosa na capital federal, com o batismo de novos membros. A operação ocorreu em conjunto com a Polícia Penal do Estado de Goiás e Polícia Militar do Estado de Goiás.