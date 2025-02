Homem é atropelado no Núcleo Bandeirante e fica gravemente ferido

Um homem de 48 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado, na tarde deste sábado (15/2) na pista do viaduto do Núcleo Bandeirante, sentido Plano Piloto - Taguatinga. O veículo e o condutor responsável pelo atropelamento não foram encontrados no local.

O resgate aéreo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar atendimentos à vítima. Chegando ao local da emergência, as equipes de socorro verificaram encontraram o homem, identificado pelas siglas M. C. D., de 48 anos, com múltiplos traumas, Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e em parada cardiorrespiratória.

Após 30 minutos de protocolo, a vítima foi reanimada e transportada ao Hospital de Base na viatura do CBMDF. O possível veículo envolvido no acidente não estava no local e não foi identificado até o momento.

Leia também: Fugas na Papuda: quem vive nas proximidades enfrenta um medo diário

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).