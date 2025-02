Artista lituana radicada em Brasília, Therese von Behr morre aos 94 anos

Poeta e ecologista Nicolas von Behr com a mãe, Therese von Behr, que fez as ilustrações em aquarela do livro Aves, cores e flores do cerrado - (crédito: Arquivo Pessoal)

Ativa defensora de causas ecológicas, e desde 1974, moradora de Brasília, a artista lituana Therese von Behr morreu neste sábado (22/2). Dona de traços delicados e coloridos, perenes nas ilustrações botânicas que criou desde 1991, a artista, nascida em Vilnius, tinha 95 anos, e deixa três filhos ambientalistas: Nicholas Behr, poeta e escritor; Henrique, ilustrador e Miguel, biólogo e escritor. Therese foi casada com Anatol von Behr, nascido na Estônia, e que migrou para o Brasil, com a vinda para Diamantino (Mato Grosso). Lá, o casal viveu até 1968.

Filha da aquarelista polonesa Anna Romer, dedicada a temas da natureza, Therese sempre teve constante envolvimento com o bioma do cerrado, desde meados dos anos 70, quando se apaixonou pela vida na capital. Da contemplação em uma chácara perto de Luiziânia (GO) veio a inspiração para as publicações A flora do Planalto Central e Aves e Árvores do Brasil Central. Atenta à fauna de regiões díspares como Brasil, Alemanha e Canadá (onde conheceu Anatol), Therese adquiria, junto ao estimado silêncio, o conhecimento das plantas a serem representadas, in loco.