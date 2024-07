Escritor Nicolas Behr relança obras de sucesso em Brasília

CB Correio Braziliense

Poeta Nicolas Behr relança suas obras de maior sucesso na próxima quarta (24/7), na livraria Platô - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

*Rebeca Alves

Nicolas Behr é um dos nomes mais importantes da cultura literária brasiliense e estará na livraria Platô, na próxima quarta-feira (24/7), às 19h, para relançar seus livros e autografar algumas das obras de maior sucesso em sua carreira. Além disso, às 20h, vai apresentar um stand up literário, com casos engraçados abordados em suas publicações, bem como histórias de colegas escritores sobre eventos, encontros e desencontros do universo dos poetas, com duração de 30 minutos. A entrada é franca.

Os livros serão: Alcina, que reúne poemas de amor dedicados a sua esposa. Dicionário sentimental de Diamantino, com memórias pessoais e a história da cidade Diamantino, onde nasceu. Brasilírica, sobre Brasilia entre 1977 e 2017. Brasilíada, uma homenagem para a capital federal, na qual explora antigas civilizações até a cidade perdida dos candangos. Beije-me – retratos de uma geração brasiliense, um livro-álbum com fotografias da geração brasiliense. E, por fim, O itinerário do curativo, que trata da obsessão, da paranoia, dos fantasmas e da ausência do pai.

Origem

Uma principais vozes da poesia marginal, Nikolaus von Behr nasceu em Cuiabá (MT) e mudou-se para Brasília em 1974. Lançou seu primeiro livro mimeografado, Iougurte com Farinha, em 1977, além de clássicos como Grande circular, Caroço de goiaba e Chá com porrada. Foi redator de publicidade e se engajou no movimento ecológico. Inspirou livro biográfico, tese de mestrado e filme premiado, e é proprietário da Pau-Brasilia Viveiro Eco loja.











Serviço

Relançamento de obras de Nicolas Behr

Quando: 24 de julho, às 19h

Local: livraria Platô, na 405 Sul - Brasília (DF)

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues