Pré-carnaval na Asa Norte une bloquinho da 205/206 e roda de samba da 209

O pré-carnaval de Brasília segue em alta. E neste domingo (23/2), a Asa Norte foi um point do agito. A roda de samba que tradicionalmente se reúne na 209 Norte entrou tarde a dentro em uma "comunhão" com o bloquinho de fanfarras Espreme a Pitanga — que vinha em cortejo da 206 Norte.

Leia também: 4 dicas para curtir o Carnaval sem prejudicar o fígado e o estômago

Apesar do calor, a arborização da quadra ajudou os foliões a ficarem mais refrescados. Com diversidade de publico, chamou a atenção a grande quantidade de pets na festa.





Carnaval 2025

Ao todo, serão 62 blocos de rua nos dias oficiais da folia (entre 1º e 4 de março).Os blocos estarão espalhados tanto no Plano Piloto quanto em outras regiões administrativas do Distrito Federal. Neste ano, o circuitos carnavalescos também contam com três Territórios Folia. O público estimado é de 300 mil foliões nos oito blocos tradicionais.

Uma das novidades para a edição deste ano é atarifa zero, medida que garante transporte público gratuito — ônibus e metrô — durante os dias oficiais de carnaval,iniciando no primeiro dia de março até às 23h59 da terça-feira. O acesso aos transportes será feito mediante apresentação de algum dos cartões que compõem o sistema de bilhetagem do BRB mobilidade (cartão mobilidade, vale-transporte, idoso, PLE, cartão especial (PCD).

Para os foliões que usarão o cartão de crédito, não será cobrada tarifa. Além disso, a pasta está preparando a programação especial de linhas e horários que vão facilitar os deslocamentos dos passageiros para os blocos e festas nos dias oficiais de carnaval.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No que diz respeito à segurança, serão instalados mapas e sinalizações para orientar o público e evitar aglomerações nos Territórios Folia, que têm previsão de receber mais de 50 mil foliões por circuito. Esses locais contarão com palcos de alta qualidade, áreas de alimentação acessíveis, banheiros e espaços de convivência.