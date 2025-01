Ô Abre Alas! Saiu a lista de blocos de carnaval no DF

Ao todo, são 65 blocos para animar o carnaval no DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou nesta sexta-feira (31/1) a lista de blocos de carnaval do DF. Com diversos temas, inclusive, folias para crianças, o guia, que contém mais de 60 bloquinhos, ainda não inclui datas e horários, que serão divulgados pela Secretaria de Cultura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira as atrações de carnaval: