Confira como fica o funcionamento do metrô durante os dias de carnaval

Por Roberta Leite*

Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), o metrô irá ampliar seu horário de funcionamento para as celebrações de Carnaval. As mudanças são válidas nos dias 28 de fevereiro e 4 de março. O transporte será gratuito de 0h de 1º de março (sábado) às 23h59 de 4 de março (terça-feira).

28 de fevereiro (sexta-feira): Das 5h30 às 23h30.

1º de março (sábado): Das 5h30 às 23h30, com embarque e desembarque em todas as estações, e das 23h30 à 1h, com embarque somente na Estação Central (Rodoviária) e desembarque em todas as estações.

2 de março (domingo): Das 7h às 23h30 (com embarque e desembarque em todas as estações) e das 23h30 à 1h, com embarque somente na Estação Central (Rodoviária) e desembarque em todas as estações

3 de março (segunda-feira): Das 5h30 às 23h30, com embarque e desembarque em todas as estações e das 23h30 à 1h, com embarque somente na Estação Central (Rodoviária) e desembarque em todas as estações.

4 de março (terça-feira): Das 5h30 às 23h30 (com embarque e desembarque em todas as estações) e das 23h30 à 1h (com embarque somente na estação Central e desembarque em todas as estações).

Há ainda as normas que o Metrô-DF destaca para serem seguidas pelos foliões no uso dos transportes nos dias de festividades: