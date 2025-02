Ibaneis empossa novo secretário de Saúde e anuncia reforço na rede pública

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha oficializou nesta segunda-feira (24/2) a posse do novo secretário de Saúde, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior. A cerimônia ocorreu no gabinete do chefe do Buriti e contou também com a presença de Cléber Monteiro, atual vice-presidente do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IgesDF), que será indicado para assumir a presidência do órgão nesta terça-feira (25/2).

Durante o ato, o chefe do Executivo destacou o compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e anunciou a nomeação de mais de 200 médicos para reforçar o atendimento na rede pública do DF. "Temos que mostrar um gesto para os servidores da Saúde nesse exato momento, do nosso compromisso com o SUS fortalecido, com o sistema que precisa ser reformulado, mas permanecendo com os servidores públicos”, afirmou o governador", afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Novos gestores

Juracy Cavalcante foi nomeado para comandar a secretaria de Saúde, no último dia 20, substituindo a médica Lucilene Florêncio, que pediu desligamento do cargo. O governador agradeceu a ex-secretária pelos serviços prestados e reforçou a confiança na capacidade do novo titular da pasta e de Cléber Monteiro, que ainda será submetido à aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

"Juracy é alguém que conheço desde a infância, um profissional que se qualificou tanto na medicina quanto na gestão hospitalar. O Cléber Monteiro, que será aprovado pela CLDF, é uma das pessoas que têm prestado inúmeros serviços ao DF e estava como vice-presidente, então conhece os servidores e o trabalho a ser desenvolvido", pontuou o governador do DF.

Na primeira semana de atuação à frente da pasta, o novo secretário deve definir as prioridades da gestão, concentrando esforços nas principais dificuldades da rede pública de saúde. "Precisamos trabalhar em conjunto e garantir um atendimento eficiente à população. Minha estratégia inicial será identificar os 20 problemas mais recorrentes para solucioná-los rapidamente, sempre contando com a colaboração dos servidores", explicou Juracy Cavalcante.

O novo secretário reforçou sua posição como defensor do Sistema Único de Saúde, negando qualquer intenção de privatização. "Não estou aqui para vender nada, como muitos têm dito. Estou aqui para agregar e dialogar”, ressaltou.

Cléber Monteiro, que aguarda aprovação para assumir a presidência do IgesDF, compartilhou a mesma visão do secretário. "A saúde pública é essencial, e somos comprometidos com o SUS. Não há qualquer plano de privatização", afirmou. Caso seu nome seja confirmado pela CLDF, ele garante que manterá uma gestão próxima da realidade dos servidores e da população. "Meu tipo de gestão é sempre estando na ponta, indo aos locais, conhecer os problemas, conversar com os servidores e buscar soluções, sempre ouvindo a população e os nossos servidores", concluiu.