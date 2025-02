Corpo de grávida morta em igreja é liberado; vítima será enterrada no Piauí

O corpo de Géssica Moreira de Sousa, 17 anos, foi liberado na noite desta segunda-feira (24/2) pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para a cidade de Avelino Lopes, no interior do Piauí, onde ela será sepultada. A família chegou a organizar uma campanha para arrecadar os custos com o traslado, de R$ 12 mil.

A jovem, que estava grávida, foi morta no sábado (22/2), baleada na cabeça dentro de uma igreja evangélica, no Núcleo Rural da Rajadinha, em Planaltina, na frente da filha, de 2 anos, e dos fiéis que estavam no local. O principal suspeito do crime é Vandiel Próspero da Silva, 24, ex-companheiro da vítima, que continua foragido.

A Polícia Civil divulgou a foto do acusado como procurado. As últimas informações dão conta de que Vandiel fugiu em direção a Goiás, uma vez que o carro em que ele estava, um Ford Ka vermelho, foi abandonado na cidade de Formosa (GO), a 79km do Plano Piloto, próximo a uma chácara. Na noite do crime, policiais militares usaram drones e equipamentos de alta tecnologia para auxiliar na captura, sem sucesso.

O crime



A tragédia ocorreu na noite de sábado. À polícia, o atual namorado de Géssica, irmão de Vandiel e pai da criança que a jovem esperava, contou que, pela manhã, a vítima foi à casa do ex-companheiro para buscar a filha, de 2 anos, mas o homem a impediu. A adolescente acionou os policiais militares, que intermediaram a entrega da criança.

Mesmo após a intervenção da polícia, Vandiel se dirigiu à residência da ex, onde fez ameaças e alegou que pegaria a criança a todo custo. À noite, Géssica saiu para ir à igreja junto à filha, e o namorado ficou na casa de uma tia. Enquanto ela estava no templo, Vandiel entrou na igreja armado. Testemunhas relataram que o homem pediu a criança e, após a negativa de Géssica, atirou contra a cabeça dela.

Relacionamento



Em entrevista ao Correio, no domingo, a mãe de Géssica falou sobre o relacionamento conturbado entre a filha e Vandiel. Géssica nasceu no Morro Cabeça no Tempo, uma das cidades mais pobres do Piauí, e dos 12 para os 13 anos engravidou de outro rapaz, que ficou com a guarda da criança.

Segundo a mãe, Vandiel foi ao Piauí algumas vezes, mas o namoro engatou mesmo pela troca de mensagens entre os dois. “Ele insistia para ela ir para Brasília e eu fui sincera com ele. Disse que ela era menor de idade e que a responsabilidade era dele”, desabafou.

No DF, Géssica morava com Vandiel em Planaltina e, furto do relacionamento, teve uma filha, a menina de 2 anos. Contudo, a relação entre os dois era marcada por brigas, agressões físicas e psicológicas. Decidida a terminar, ela começou a namorar o irmão de Vandiel, de quem engravidou.