Líderes do PCC que ostentavam fuzis e gravavam execuções são presos

Uma megaoperação desencadeada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado da Bahia (Deic/PCBA) fechou o cerco contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) foragidos da Justiça há quatro anos. Os criminosos, apontados como lideranças da facção, atuavam na região da Chapada Diamantina (BA) e foram detidos na cidade de Jandira, em São Paulo.

A ação contou com apoio de policiais civis do estado de São Paulo, que cumpriram cinco mandados de prisão preventiva em desfavor de dois integrantes da cúpula. Os presos são naturais de Itaetê (BA) e estavam com mandado de prisão preventiva em aberto proveniente da comarca de Andaraí, em razão de homicídios, tráfico de drogas e associação ao tráfico.



Atuação

Segundo as investigações da PCBA, os foragidos geriam a célula do PCC em toda a região da Chapada Diamantina e ostentavam fuzis nas redes sociais, bem como a execução de rivais. Um dos casos é o de um rapaz chamado Deleon Baltazar, dado como desaparecido em 27 de novembro do ano passado, em Mucugê (BA).

Em depoimento, a mãe do rapaz contou que, antes do desaparecimento, três homens invadiram a casa dela trajados com uniformes do Exército em busca de Daleon. Embora o corpo do rapaz nunca tenha sido encontrado, os criminosos filmaram a execução dele. No vídeo, Daleon aparece caído ao chão já morto, com as mãos amarradas e com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça.