TCDF terá dois representantes no Conselho de Auditores da ONU

O auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), Marcelo Magalhães Silva de Sousa, da Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública (Semag), foi convidado a integrar o novo ciclo do Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas (ONU), com mandato até 30 de junho de 2026.

O Board of Auditors é responsável por auditar externamente as finanças da ONU, seus fundos, programas e missões de paz, além de propor recomendações para aprimorar a governança e a gestão dos recursos.

Carlos Alberto Cascão Júnior, também auditor de controle externo do TCDF, foi convidado a renovar sua participação no Conselho. Selecionado em um processo nacional no ano passado para representar o TCDF e o Brasil, ele recebeu elogios da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). “Carlos Alberto Cascão Júnior tem desempenhado suas funções com excelência”, destacou o presidente da Atricon, Edilson Silva. Segundo ele, a continuidade do auditor no projeto garantirá a manutenção da qualidade dos trabalhos desenvolvidos junto à ONU.

A entidade também ressaltou que a participação dos auditores contribui para fortalecer as capacidades dos Tribunais de Contas, promove o intercâmbio de boas práticas e viabiliza a aplicação de metodologias inovadoras de auditoria e controle externo no Brasil. Além dos representantes do TCDF, o grupo inclui membros do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria-Geral da União (CGU) e de tribunais de contas estaduais e municipais.

Ao término do projeto, um relatório das demonstrações financeiras dos escritórios será apresentado ao Board of Auditors da ONU, composto por representantes do Brasil, França e China. A auditoria desempenha um papel essencial na comprovação da credibilidade dos serviços da ONU à comunidade internacional, assegurando que seus processos estejam alinhados às boas práticas de governança.