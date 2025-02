Carnaval em Brasília: veja a programação oficial completa

Confira a programação do carnaval 2025 no Distrito Federal - (crédito: Telmo Ximenes / Divulgação )

Oficialmente, o carnaval do Distrito Federal começa em 1º de março e só termina no dia 16. A lista oficial dos bloquinhos foi divulgada nesta terça-feira (25/2), pela Secretaria de Cultura. A novidade deste ano, é a tarifa zero para o transporte público. A gratuidade vale entre os dias 1º a 4 de março (de sábado a terça-feira). Mesmo de graça, os passageiros vão precisar usar um cartão — de crédito, débito ou o próprio cartão mobilidade — para passar nas catracas. Porém, o valor não será debitado.

A gratuidade nos ônibus começará à meia-noite de sábado (1º/3) e seguirá até as 23h59 de terça-feira (4/3). O Governo do Distrito Federal (GDF) manterá o passe livre para todos, inclusive na segunda-feira, quando o comércio opera normalmente e há um aumento na demanda pelo transporte público. Confira a programação completa do carnaval no Distrito Federal em 2025.

1º de março de 2025 (Sábado)

Leds Bora

Horário: 18h00 às 22h00

Local: Setor Comercial Sul - Quadra 05 - Prédio da OI, Plano Piloto.

Bloco Na Batida Do Morro

Horário: 13h00 às 20h00

Local: Setor Comercial Sul - Quadra 05 - Prédio da OI, Plano Piloto.

Bloco MamaTa Difícil

Horário: 16h00 às 20h00

Setor Comercial Sul - Quadra 05 - Prédio da OI, Plano Piloto.

Carnaflow

Horário: 11h00 às 23h00

Local: Praça do Cidadão, St. M EQNM 18/20, Ceilândia

Bloco Guardiões do Samba

Horário: 16h00 às 03h00

Local: Arena Top Show

Bloco Sustentável do PATUBATÊ : Vamos passear no Bosque, porque o lobo não vem!!

Horário: 13h00 às 16h00

Local: Estacionamento do Minas Tênis Clube

Bloco Baile da Piki

Horário: 14h00 às 22h00

Local: Rua Do Lazer, Águas Claras

Rebu, o Bloco

Horário: 15h00 às 21h00

Local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano

Concentra Mas Não Sai

Horário: 16h00 às 22h00

Local: Estacionamento do Minas Tênis Clube

Aparelhinho

Horário: 10h00 às 19h00

Local: SBS, estacionamento da quadra 1

Bloco Mamãe Taguá

Horário: 14h às 20h30

Local: estacionamento do Taguaparque.

Bloco T.H.C. (Techno, House e Carnaval)

Horário: 15h00 às 21h00

Local: estacionamento atrás do conic

Vassourinhas de Brasília

Horário: 15h às 20h

Local: Setor Carnavalesco Sul na via S2 em direção ao Setor Comercial Sul.

2 de março de 2025 (Domingo)

Brincantes do Gama

Horário: 15h00 às 22h00

Local: SMA conjunto K lote 05 - PRÓ DF - Gama

Bloco das 11

Horário: 17h às 00h

Local: Quadra 04, Setor Leste, Avenida Comercial, Cidade Estrutural.

Charretinha + Tropicáos

Horário: 13h às 19h

Local: Vila Planalto, Praça Nelson Corso e Praça da Igrejinha.

Carnaval Bloco Menino de Ceilândia

Horário: 15h às 22h

Local: Estacionamento CNM 1 - Ceilândia Centro, via NM 1.

Bloco Agoniza, mas não morre

Horário: 14h às 21h

Local: Plano Piloto, Deck Sul

Bloco da Toca

Horário: 15h às 22h

Local: Águas Claras, Rua do Lazer

Bloco da Tesourinha

Horário: 16h00 às 22h00

Local: Tesourona - Eixo Monumental/W3

Bloco Àsé Dúdú

Horário: 16h00 às 22h00

Local: Taguaparque - Estacionamento em frente ao Centro Cultural

Bloco dos Raparigueiros

Horário: 16h00 às 23h00

Local: Gran Folia

Bloco das Montadas

Horário: 13h00 às 21h00

Local: Museu Nacional da República

3 de março de 2025 (Segunda-feira)

Concentra Mas Não Sai

Horário: 16h às 22h

Local: Estacionamento do Minas Tênis Clube

Bloco Samba Flores

Horário: 17h às 21h

Local: Estacionamento ao lado da Administração Regional, Riacho Fundo I.

Bloco de Pelintra

Horário: 15h às 18h

Local: DF 250 KM 05 Chacara 05, Sobradinho dos Melos, Paranoa (em frente ao Boteco do Dida)

Bloco Deficiente é a Mãe

Horário: 13h às 18h

Local: Feira da Torre de Brasília - Tenda da praça de alimentação

Bloco DesMaiô

Horário: 12h às 18h

Local: Galeria dos Estados - Circuito Brasília em Folia - Gran Circular

Bloco Pagodão Delas

Horário: 14h às 18h

Local: Setor Carnavalesco Sul

Grêmio Recreativo da Expressão Nordestina - Galinho de Brasília

Horário: 16h00 às 22h00

Local: Gran Folia

Bloco das Divinas Tetas

Horário: 12h às 20h

Local: Museu Nacional da República.

Bloco do Amor

Horário: 14h às 20h

Local: Via S2 - Atrás do Museu - Asa Sul - Brasília DF.

Baratona 2025

Horário: 13h às 20h30

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

Bloco Brilho Cor & Som

Horário: 10h às 17h

Local: Rua do Lazer - Águas Claras

4 de março de 2025 (Terça-feira)

Bloco Bafo de Cana

Horário: 15h às 20h

Local: Estacionamento do Cave - Guará

CarnaSarau

Horário: 16h às 23h

Local: Praça da Bíblia, QNP 19 , Área Especial - P. Norte, Ceilândia.

Bloco Calango Alternativo

Horário: 14h às 22h

Local: Samambaia, Estacionamento do Rorizão.

Bloco Vem Kem Ker

Horário: 16h às 23h

Local: Avenida Central, Quadra 01, Setor Leste, Cidade Estrutural.

Bloco As Leis de Gaga

Horário: 14h às 22h

Local: Setor Carnavalesco Sul.

System Safadown

Horário: 15h às 21h

Local: Setor Comercial Sul - Quadra 05 - Prédio da OI

Bloco Groove do Bem 2025

Horário: 16h às 23h

Local: Taguaparque, estacionamento do Centro Cultural.

Bloco Ventoinha de Canudo

Horário: 15h às 21h

Local: Concentração Fonte da Torre de TV

Bloco Pacotão 2025

Horário: 13h às 20h30

Local: Concentração na 302 Norte e trajeto até a Gran Folia.