Veja quem é o morador de rua indiciado por tentar estuprar jovem na saída de bar

O homem acusado de atacar e tentar estuprar uma jovem de 24 anos, na saída de um bar da 210 Norte, é Evanei dos Santos Manais, 31 anos. Ele foi preso na tarde desta terça-feira (25/2) pela Polícia Militar, no Setor Terminal Norte.

O crime ocorreu na noite de sábado (22/2) e foi relatado pela vítima em uma rede social. A jovem contou que saiu de casa, no Paranoá, para ir a um bar conhecido na Asa Norte com o marido. Na hora de ir embora, o esposo dela foi ao caixa para acertar a conta, enquanto ela se afastou do estabelecimento.

Foi nesse momento que Evanei teria atacado a mulher. “Meu marido me procurou por uns 40 minutos e não me achava, porque um animal disfarçado de gente me atacou covardemente, então não tive como voltar para encontrá-lo”, desabafou.

O companheiro da vítima acionou a polícia e, segundo ela, nesses minutos de buscas, o suspeito a agrediu violentamente e tentou puxá-la pelos pés para um local mais escuro. “Tentava gritar e ele tampava minha boca. Foi uma noite de terror na minha vida, eu só pedia para que ele me deixasse viva”, disse, acrescentando que chegou a oferecer dinheiro ao homem, mas ele se negou. “Ele queria abusar de mim, me machucar e arrancar de mim, naquela noite, um pedaço da minha alma.”

Nesta tarde, a PM prendeu Evanei em flagrante. Ao Correio, a vítima confirmou ter feito o reconhecimento do autor na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). O homem deve responder por estupro de vulnerável.