Polícia desarticula quadrilha que usava mototaxistas para distribuir drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia (área central), deflagrou, na manhã desta terça-feira (25/2), a Operação Vaporaki, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas sintéticas.

A investigação, conduzida pela Seção de Repressão às Drogas (SRD), começou em junho de 2023 e apontou para a existência de uma rede estruturada de distribuição de entorpecentes no Entorno do DF. De acordo com o delegado à frente do caso, Rafael Catunda, os criminosos operavam um esquema de distribuição que utilizava mototaxistas para realizar entregas de drogas. Além disso, um dos investigados mantinha registros detalhados de fornecedores e clientes em um aplicativo de gestão de vendas, evidenciando a organização do grupo.

A partir da análise telemática e interceptações telefônicas, a polícia identificou os principais investigados. Fazem parte do esquema ao menos dois homens, de 28 e 31 anos. O de 28 é suspeito de atuar na distribuição de drogas, enquanto o segundo é envolvido no fornecimento de drogas.

A operação contou com a participação de 18 policiais civis e resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, executados nas cidades de Valparaíso de Goiás e Luziânia. Durante as diligências, o preso de 31 anos foi detido em flagrante. Na casa dele, foram apreendidos vários comprimidos de ecstasy e porções de MD (metilenodioximetanfetamina).