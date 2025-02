Às vésperas do carnaval, Plano Piloto recebe mais de 400 lixeiras novas

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) finalizou, nesta quarta-feira (26), a instalação de novas lixeiras em áreas estratégicas do Plano Piloto, contemplando pontos comerciais das Asas Sul e Norte e locais turísticos do centro de Brasília. Os equipamentos foram posicionados em locais de grande circulação para facilitar o descarte adequado de pequenos resíduos gerados pela população enquanto transita pelas ruas.

As novas lixeiras instaladas são feitas de chapa de aço, na cor verde escura, com capacidade de cerca de 50 litros. Ao todo, 409 unidades já foram distribuídas em diversas localidades, mas o trabalho continua. “Finalizamos hoje a instalação nos pontos estratégicos do Plano Piloto, bem a tempo do período de Carnaval, para incentivar os foliões no descarte correto. Ao todo, serão 900 lixeiras, portanto, continuaremos o trabalho em novas localidades”, afirmou o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Carvalho.

Há mais de quatro anos, a população aguardava esse reforço na instalação de mais lixeiras. O último ocorreu em 2020, e muitas das lixeiras já estão vandalizadas.

Além das Asas Sul e Norte, os equipamentos já podem ser encontrados próximos a locais turísticos como Memorial JK, Memorial dos Povos Indígenas, Praça do Cruzeiro, Eixo Monumental, Museu da República, Catedral, Biblioteca Nacional e Torre de TV Digital. A ação reforça o compromisso do SLU em manter a cidade limpa e incentivar hábitos sustentáveis entre os cidadãos.

*Com informações do SLU